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    Економіка та фінанси

    Путін назавжди. Центральна виборча комісії РФ обробила 100% бюлетенів референдуму за зміну конституції

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    Путін зможе балотуватися у президенти РФ у 2024 році - Путін назавжди. Центральна виборча комісії РФ обробила 100% бюлетенів референдуму за зміну конституції
    Путін зможе балотуватися у президенти РФ у 2024 році

    Зміни до Конституції підтримали 77,9% росіян - ЦВК РФ

    У Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії. Про це повідомляє пресслужба ЦВК РФ.

    За їх даними, зміни до Конституції підтримали 77,9% росіян. 

    Як повідомлялося,  25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна. 

    За даними екзитполів, зміни до конституції Російської Федерації, які дозволять президенту Путіну залишатися главою Кремля мінімум до 2036 року, за період з 25 по 28 червня підтримали 76% респондентів. Основний день голосування – 1 липня – був оголошений вихідним на відміну від шести попередніх днів, коли проводили дострокове голосування.

    До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

    Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

    Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році. 

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