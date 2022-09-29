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В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль
Вибух також стався у Костянтинівці
фото з відкритих джерел

У будівлі коледжу засідає начальник «департаменту освіти» Олена Шапурова

Сьогодні, 29 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля промислово-економічного коледжу. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Гучний вибух у житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу», – написав він.

За попередніми даними, вибухнув легковий автомобіль.  «Подробиці уточнюємо», – додав Федоров.

За даними місцевого видання «РІА Мелітополь», у будівлі коледжу засідає начальник «департаменту освіти» Олена Шапурова. Наразі підходи до будівлі коледжу оточені «поліцейськими».

При цьому вибух також стався у Костянтинівці.

Нагадаємо, триває 218-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Теги: Іван Федоров Мелітополь ворог вибух автомобіль

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