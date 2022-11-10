Окупанти почали знищувати об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні

Рашисти пошкодили котельні та об'єкт обленерго, а також телецентр, який знаходиться біля телевежі

У тимчасово окупованому Херсоні російські терористи перед відступом підірвали кілька об’єктів інфраструктури. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зокрема, окупанти пошкодили котельні та об'єкт обленерго, а також телецентр, який знаходиться біля телевежі. Зазначається, що сама телевежа ціла. Проте, зараз зв'язок є лише біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

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Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

Сьогодні міноборони РФ заявило, що втеча російських загарбників із правого берега Дніпра на Херсонщині – це вже не «жест доброї волі» чи зайняття кращих стратегічних позицій, а «маневр відповідно до затвердженого плану».