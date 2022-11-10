Як називати втечу із Херсона? Міноборони Росії вигадало нове слово

Міноборони РФ заявляє, що на Херсонщині все йде по плану

Втеча російських загарбників із правого берега Дніпра на Херсонщині – це вже не «жест доброї волі» чи зайняття кращих стратегічних позицій, а «маневр відповідно до затвердженого плану». Про це під час брифінгу заявив представник міноборони РФ.

«На Миколаєво-Криворізькому напрямку здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану», – зазначив речник.

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Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 10 листопада, повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.