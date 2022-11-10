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Жодної вцілілої хати: очільник Херсонщини показав деокуповане село (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жодної вцілілої хати: очільник Херсонщини показав деокуповане село (відео)
Після окупації в селі майже не лишилось людей, хоча до цього проживало 380 осіб
скрін з відео

Попри всі руйнування жителі Потьомкиного поступово повертаються та своїми силами починають відновлювати оселі

У звільненому від російських загарбників Потьомкиному на Херсонщині майже не лишилось людей та інфраструктури. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

«Ситуація в населеному пункті складна. Після окупації в селі майже не лишилось людей, хоча до цього проживало 380 осіб. Тут немає жодної вцілілої хатини, вороги зруйнували майже всю інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Потьомкінському навчальному закладі виховувались і навчались 34 дитини, тепер вони більше не можуть відвідати свою школу і садочок, адже рашисти їх знищили.

Проте попри всі руйнування люди поступово повертаються та своїми силами починають відновлювати свої оселі.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили звільнили села Брускинське та Киселівка на Херсонщині. Також під контроль України повернулось село Борозенське.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії

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Теги: війна росія окупанти Україна Херсонщина

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