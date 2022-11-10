Неможливо дивитися без сліз. Жінки дякують військовим, які звільнили Херсонщину (відео)

ЗСУ вже звільнили 41 населений пункт на Херсонщині

Мешканці звільнених сіл розповідають про звірства, які чинили російські терористи

Зі сльозами на очах українці зустрічають наших військових в деокупованих містах та селах Херсонщини. Відповідні відео вже з’явилися в соцмережах.

«Синочки, дякуємо вам», – горять люди, які повиходили на вулиці звільненого села.

Жителі цілують та обіймають воїнів. А також розповідають про звірства, які чинили російські терористи.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили звільнили села Брускинське та Киселівка на Херсонщині. Також під контроль України повернулось село Борозенське.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.