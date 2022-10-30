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Окупанти посилили митний контроль на кордоні Луганщини та РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилили митний контроль на кордоні Луганщини та РФ
РФ посилили митні заходи стосовно жителів Луганщини
фото ілюстративне

У російських митників проблеми з виплатами

Російські окупанти не скасували митний контроль між «ЛНР» і РФ і навіть посилили його. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Нібито з 11 жовтня пункти пропуску між так званою «ЛНР» та Росією скасовані. На папері. Втім, жителі Луганщини щодня скаржаться навіть на посилення митних заходів стосовно них. Зокрема, на пункті пропуску «Довжанський» бажаючи виїхати в РФ стоять більше двох годин – чекають, доки дозволять», – розповів він.

Гайдай припускає, що у російських митників проблеми з грошима.

За його даними, окупантам на Луганщині не виплачують гроші. «Вже не один місяць не можуть отримати призначені виплати. Хоча знають, що незважаючи ні на що, новенька «Лада» буде. Є сенс боротися», – сказав Гайдай.

Як повідомлялося, артилеристи ЗСУ завдали удару по російській армії в Червонопопівці Луганської області. У Червонопопівці на Кремінщині знищено близько 20 військових РФ, ще 30 – поранені, у Біловодську росіяни живуть навіть у дитсадках, окупаційна влада дозволила без підстав проводити обшуки у домівках.

Теги: Луганщина росія війна окупанти Україна

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