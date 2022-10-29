Міноборони показало звільнене від окупантів село Невське на Луганщині (відео)

Рашисти у Невському постійно пиячили і займалися мародерством

Тікали окупанти поспіхом, переодягалися у цивільний одяг

Збройні сили України звільнили від російських загарбників село Невське Сватівського району Луганської області. Як жилося місцевим жителям під окупацією, показало у сюжеті Міністерство оборони України.

Люди розповідають – рашисти постійно пиячили і займалися мародерством. Відбирали практично все – техніку, електроінструменти, автомобілі.

Тікали окупанти поспіхом, переодягалися у цивільний одяг. Після себе залишили багато трофеїв і тіла загиблих.

Нагадаємо, 23 жовтня спецпризначенці групи «Кедр» в межах наступальної операції розбили більші сили окупантів та звільнили село Невське у Сватівському районі Луганської області.

Раніше повідомлялося, що Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ та взяли в полон «мобілізованого» з Донеччини.