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Міноборони показало звільнене від окупантів село Невське на Луганщині (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони показало звільнене від окупантів село Невське на Луганщині (відео)
Рашисти у Невському постійно пиячили і займалися мародерством
фото з відкритих джерел

Тікали окупанти поспіхом, переодягалися у цивільний одяг

Збройні сили України звільнили від російських загарбників село Невське Сватівського району Луганської області. Як жилося місцевим жителям під окупацією, показало у сюжеті Міністерство оборони України.

Люди розповідають – рашисти постійно пиячили і займалися мародерством. Відбирали практично все – техніку, електроінструменти, автомобілі.

Тікали окупанти поспіхом, переодягалися у цивільний одяг. Після себе залишили багато трофеїв і тіла загиблих.

Нагадаємо, 23 жовтня спецпризначенці групи «Кедр» в межах наступальної операції розбили більші сили окупантів та звільнили село Невське у Сватівському районі Луганської області.

Раніше повідомлялося, що Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ та взяли в полон «мобілізованого» з Донеччини.

 

Теги: відео рашисти полон окупанти

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