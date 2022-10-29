Горіли склади, казарми та техніка ворога: ЗСУ вдарили по рашистах на Луганщині

Ворог зазнав втрат: 20 загиблих та 30 поранених

Артилеристи ЗСУ завдали удару по російській армії в Червонопопівці Луганської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ворог зазнав втрат – 20 загиблих та 30 поранених. Горіли склади з боєкомплектом, казарми і техніка окупантів Росії. Загарбники ночують в житлових будинках, а в Біловодську ховаються в дитячих садах.

«У Червонопопівці на Кремінщині знищено близько 20 військових РФ, ще 30 – поранені, у Біловодську росіяни живуть навіть у дитсадках, окупаційна влада дозволила без підстав проводити обшуки у домівках. Майже щодня ми пересвідчуємося у влучності українських артилеристів – горять склади з БК, казарми, техніка окупантів. Чергове влучання – на Кремінщині. У Червонопопівці знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримали поранення різного ступеня важкості.Ті, що ще живі, не знаходять собі місця. Займають не тільки житлові будинки, а й дитсадки, як у Біловодську», – написав Гайдай.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.