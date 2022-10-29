Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Горіли склади, казарми та техніка ворога: ЗСУ вдарили по рашистах на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Горіли склади, казарми та техніка ворога: ЗСУ вдарили по рашистах на Луганщині
Окупаційна влада дозволила без підстав проводити обшуки у домівках
фото: Генштаб

Ворог зазнав втрат: 20 загиблих та 30 поранених

Артилеристи ЗСУ завдали удару по російській армії в Червонопопівці Луганської області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ворог зазнав втрат – 20 загиблих та 30 поранених. Горіли склади з боєкомплектом, казарми і техніка окупантів Росії. Загарбники ночують в житлових будинках, а в Біловодську ховаються в дитячих садах.

«У Червонопопівці на Кремінщині знищено близько 20 військових РФ, ще 30 – поранені, у Біловодську росіяни живуть навіть у дитсадках, окупаційна влада дозволила без підстав проводити обшуки у домівках. Майже щодня ми пересвідчуємося у влучності українських артилеристів – горять склади з БК, казарми, техніка окупантів. Чергове влучання – на Кремінщині.  У Червонопопівці знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримали поранення різного ступеня важкості.Ті, що ще живі, не знаходять собі місця. Займають не тільки житлові будинки, а й дитсадки, як у Біловодську», – написав Гайдай.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області. 

Теги: окупанти Луганщина росіяни поранення влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В області тривають бої, українські захисники звільняють території 
Гайдай повідомив, де на Луганщині ЗСУ прориваються вперед 
27 жовтня, 20:47
На перешкоді ЗСУ досі залишаються несприятливі погодні умови
Контрнаступ на Луганщині: Гайдай пояснив, що ускладнює просування ЗСУ
Вчора, 09:38
ЗСУ вже 247 днів стримують російських терористів
На Луганщині точаться важкі бої під Білогорівкою – Гайдай
Вчора, 11:10

Події в Україні

Окупанти розграбували все: мешканцям Херсона загрожує голод і холод (відео)
Окупанти розграбували все: мешканцям Херсона загрожує голод і холод (відео)
Горіли склади, казарми та техніка ворога: ЗСУ вдарили по рашистах на Луганщині
Горіли склади, казарми та техніка ворога: ЗСУ вдарили по рашистах на Луганщині
«Бойові комарі». ЗСУ прокоментували «атаку» безпілотників на Севастополь
«Бойові комарі». ЗСУ прокоментували «атаку» безпілотників на Севастополь
Поліція затримала у Харкові російського шпигуна
Поліція затримала у Харкові російського шпигуна
Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін намагається відновити авторитет Шойгу
Аналітики ISW пояснили, навіщо Путін намагається відновити авторитет Шойгу
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 29 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 29 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
288K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
18K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
18K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
16K
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
11K
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
10K
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту