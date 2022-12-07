Окупанти вдарили по Кураховому: є загиблі та поранені (фото, відео)

Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки та житлові будинки

Ворог обстріляв Курахове з реактивних систем залпового вогню

Російські терористи нанесли удар по передмістю Курахового на Донеччині. Внаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще п’ятеро – поранені. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог обстріляв населений пункт з реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли навчальний заклад на Харківщині, поранена жінка.

Нагадаємо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.