Окупанти призначили директором херсонського театру охоронця

Валерій Шелудько погодився співпрацювати з окупантами

Російські військові і окупаційна влада призначили «нового директора» Херсонського обласного музично-драматичного театру. Ним став працівник закладу Валерій Шелудько. Чоловік погодився співпрацювати з окупантами. Про це на сторінці у Facebook повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

«Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню – на начальника освіти, охоронця – на директора театру, місцевих алкашів і божевільних – на гауляйтерів. Але хто б до окупантів на роботу не йшов – закінчать вони дуже погано», – написав Сергій Хлань.

Інформацію про призначення підтвердив «Суспільному» і чинний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олександр Книга.

Він розповів, що телефоном спілкувався з Шелудьком та вислухав його аргументи. Той сказав, що йому запропонували посаду й у разі його відмови привезуть когось з Криму.

Також Олександр Книга повідомив, що написав звернення до колективу, в якому роз'яснив: ті, хто хоче працювати в новому театрі, мають звільнитися з театру Куліша.

Раніше повідомлялося, що колаборанти захопленої російськими військами Херсонщини вкотре перенесли терміни проведення псевдорефендуму щодо «приєднання» до РФ.

Також стало відомо, що російська верхівка не відмовилася від ідеї провести «референдуми» про так зване включення окупованого Донбасу і Херсонської області до складу РФ. Вони можуть пройти 11 вересня 2022 року.

Крім того, перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

Як відомо, тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.