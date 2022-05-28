Окупанти передумали проводити «референдум» на Херсонщині

ЗСУ на півдні перейшли у контрнаступ, тож ворогам є про що подумати

Так звана «влада» Херсонської області відклала ідею до 2023-го

Колаборанти захопленої російськими військами Херсонщини вкотре перенесли терміни проведення псевдорефендуму щодо «приєднання» до РФ. Про це повідомляє Reuters.

«Заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов оцінив імовірність «референдуму» про приєднання до РФ. Він зізнався, що через тривалі бойові дії питання не на часі.

«До осені цього не станеться. Ми готуємо адміністративну систему, а потім, ближче до наступного року поглянемо, як ідуть справи», – заявив колаборант.

Ще кілька тижнів тому він розповів пропагандистам РФ, що проситиме Путіна включити окуповану Херсонщину до складу Росії до кінця 2022 року. Тоді Стремоусов запевняв, що «референдумів не буде».

У відповідь прессекретар президента РФ Пєсков припустив анексію «легітимним способом», за реалізованим у 2014 році сценарієм у Криму. Як наслідок, місцеві колаборанти змушені були повернутися до ідеї псевдореферендуму.

«Ми оголосимо пізніше, коли плануватиметься якесь голосування або плебісцит, але це буде не сьогодні чи завтра, оскільки наше перше завдання – навести лад у Херсонській області», – додав Стремоусов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська верхівка не відмовилася від ідеї провести «референдуми» про так зване включення окупованого Донбасу і Херсонської області до складу РФ. Вони можуть пройти 11 вересня 2022 року.

Раніше перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

Як відомо, тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.