Рашисти придумали нову дату «референдуму» за «ХерНР»

ерсон був окупований російськими військами 1 березня, однак і надалі в місті відбуваються акції за Україну

На сьогодні найреалістичніша дата – 11 вересня, коли в Росії проходить так званий «єдиний день голосування»

Російська верхівка не відмовилася від ідеї провести «референдуми» про так зване включення окупованого Донбасу і Херсонської області до складу РФ. Вони можуть пройти 11 вересня 2022 року. Про це пише російське видання «Медуза», яке працює в еміграції.

За словами близьких до адміністрації президента Росії джерел, коли саме можуть пройти «референдуми», залежить від ситуації на фронті. На сьогодні найреалістичніша дата – 11 вересня, коли в Росії проходить так званий «єдиний день голосування».

Також на думку співрозмовників ЗМІ, в ті ж терміни може пройти «референдум» в Південній Осетії, незважаючи на те, що там уже оголосили про голосування 17 липня.

Крім того, не виключено, що у вересні може пройти плебісцит в Білорусі про «злиття» з Росією.

«Але це якщо вдасться продавити Лукашенка, який такого сценарію всіляко уникає», – підкреслив один зі співрозмовників.

Раніше перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.

За даними розвідки міноборони Великої Британії, Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

Зараз на думку американських аналітиків окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя.

Також росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини.

Нещодавно «глава Криму» Сергій Аксьонов приїхав в окупований Херсон.