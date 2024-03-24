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Окупанти продовжують тиснути на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти продовжують тиснути на Новопавлівському напрямку – Генштаб
На Новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 17 разів намагався прорвати оборону наших військ
фото: Генштаб Збройних сил України/Facebook

Протягом доби а фронті зафіксовано 52 бойових зіткнення

Триває 760-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 52 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки. Про це у вечірньому зведенні 24 березня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Перемога та Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області; Сорокине, Бачівськ, Старикове, Волфине, Попівка Сумської області; Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Озерного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, східніше Уманське, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та  Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Макарівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню таких населених пунктів, як Козацьке, Понятівка Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

Нагадаємо, 19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день. 

Крім того, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці. 

Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян. 

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою. 

 

Теги: авіація Генштаб озброєння населення Макіївка перемога ворог Вугледар

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