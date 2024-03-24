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19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день

Надія Карбунар
glavcom.ua
19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день
Боєць встановив зі своїм розрахунком fpv-дронів своєрідний рекорд
фото з відкритих джерел

У нагороду командир здійснив мрію юнака – вручив йому табельну зброю

19-річний громадянин Ірландії із Дубліна приїхав на війну в Україну у 3-тю штурмову бригаду, підрозділ Терра, і встановив зі своїм розрахунком fpv-дронів своєрідний рекорд. Воїн уразив за один день під Авдіївкою одразу 6 російських гармат Д-20 та Д-30, знищив двох російських солдатів і подавив вогонь російської артилерії.

У нагороду командир Терри здійснив мрію юнака – вручив йому табельну зброю – новенький пістолет Глок-17. Повне відео з бійцем можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Нагадаємо, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці. 

Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян. 

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою. 

 

Теги: полон рекорд відео пістолет

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