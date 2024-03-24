19-річний боєць ЗСУ з Дубліна уразив шість російських гармат за день
У нагороду командир здійснив мрію юнака – вручив йому табельну зброю
19-річний громадянин Ірландії із Дубліна приїхав на війну в Україну у 3-тю штурмову бригаду, підрозділ Терра, і встановив зі своїм розрахунком fpv-дронів своєрідний рекорд. Воїн уразив за один день під Авдіївкою одразу 6 російських гармат Д-20 та Д-30, знищив двох російських солдатів і подавив вогонь російської артилерії.
У нагороду командир Терри здійснив мрію юнака – вручив йому табельну зброю – новенький пістолет Глок-17. Повне відео з бійцем можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Нагадаємо, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці.
Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.
Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.
Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою.
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