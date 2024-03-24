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75 зіткнень за добу. Генштаб назвав найгарячішу ділянку фронту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
75 зіткнень за добу. Генштаб назвав найгарячішу ділянку фронту
Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на ранок 24 березня щодо російського вторгнення

Триває 760-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі обстріли України

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Дачне, Дружба, Уманське, Семенівка, Новобахмутівка, Жданове, Очеретине, Бердичі, Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, Вугледар, Старомайорське, Макарівка Донецької області; Роботине, Малинівка, Мала Токмачка, Степове Запорізької області; Токарівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснив дві безуспішні атаки позицій наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління, двох засобах протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції РЕБ та одній радіолокаційній станції окупантів.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, окупанти просунулися на заході Запорізької області під час позиційних боїв. Ворог на Запорізькому напрямку скидає сльозогінний газ із безпілотників.

Теги: Генштаб фронт війна

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