Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили ЗСУ завдали 9 авіаударів по ворожих позиціях за останню добу – Генштаб

Ірина Луцак
glavcom.ua
Повітряні сили ЗСУ завдали 9 авіаударів по ворожих позиціях за останню добу – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Триває 758-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу Збройні Сили України завдали 9 авіаційних ударів по особовому складу, озброєнню, військовій техніці та зенітно-ракетним комплексам противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив
2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На

Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Нагадаємо, командир та засновник Російського добровольчького корпусу (РДК) Денис Нікітін заявив, що першопочатковою метою російських добровольців є допомогти ЗСУ здобути перемогу у війні. 

До слова, активізація російських ДРГ останні декілька місяців на Сумщині може бути пов’язана з намаганням відволікти додаткові сили Сил оборони України.

Читайте також: Деякі країни зацікавила ідея відправки своїх військ в Україну – посол Франції
Теги: війна Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вся Україна здригнулася від жаху два роки тому
Сім порад самому собі на роковини 24 лютого
24 лютого, 10:09
«Захід категорично не хоче ставати учасником російсько-українською війни»
Попереду великі випробування, які можуть перерости в трагедію
3 березня, 20:00
Внутрішньополітична боротьба у США абсолютно виключила раціоналізм
Американці загралися у політику. І це погано для України
Вчора, 13:00
Парламентарі закликали прискорення темпи виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне для боротьби з Росією
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
29 лютого, 14:30
Ян Ліпавський впевнений, що російські імперські амбіції не знають кордонів
Глава МЗС Чехії зробив заяву щодо підтримки України
2 березня, 00:50
Газета має сплатити 2,1 млн грн штрафу протягом трьох місяців
Комісія з регулювання азартних ігор почала накладати драконівські штрафи на ЗМІ
5 березня, 11:54
Кіркорову заборонили в`їзд в Австралію
Австралія запровадила санкції проти відомих російських артистів
24 лютого, 15:14
Біля Ласточкиного Тривають запеклі бої
Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву
25 лютого, 14:59
Павленко був актором київських театрів «Ательє 16» і «Чорний квадрат»
Хвилина мовчання: згадаймо відомого актора та режисера Андрія Павленка
14 березня, 09:00

Події в Україні

Вибиті вікна, потрощені будинки: відео наслідків атаки на Хмельницький
Вибиті вікна, потрощені будинки: відео наслідків атаки на Хмельницький
Атака на Дніпровську ГЕС: яка зараз ситуація на станції
Атака на Дніпровську ГЕС: яка зараз ситуація на станції
Масована ракетна атака: удар по ДніпроГЕС та енергообʼєктах, Запорізька АЕС на межі блекауту
Масована ракетна атака: удар по ДніпроГЕС та енергообʼєктах, Запорізька АЕС на межі блекауту
Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині
Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури на Івано-Франківщині
На Запоріжжі ракета влучила в тролейбус з цивільними
На Запоріжжі ракета влучила в тролейбус з цивільними
Повітряні сили ЗСУ завдали 9 авіаударів по ворожих позиціях за останню добу – Генштаб
Повітряні сили ЗСУ завдали 9 авіаударів по ворожих позиціях за останню добу – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
26K
Затримано 19-річну студентку-зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ (фото)
17K
Спікер Палати представників США дав обіцянку щодо допомоги Україні
16K
Блокада українського експорту. Український міністр здивований вимогами поляків
16K
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба
6202
Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)

Новини

Депутат Європарламенту: Треба надати Україні все необхідне озброєння
Вчора, 20:43
Представник ЄС в Україні пояснив, чому Росія ненавидить Україну
Вчора, 19:13
Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання
Вчора, 18:59
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
Вчора, 15:10
Євросоюз ставиться до України, ніби вона вже є членом ЄС – експрезидент Євроради
Вчора, 14:55
У битві за Мощун була визначена доля України та Києва – президент (фото, відео)
Вчора, 14:41

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua