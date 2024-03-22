Повітряні сили ЗСУ завдали 9 авіаударів по ворожих позиціях за останню добу – Генштаб

Ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Триває 758-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу Збройні Сили України завдали 9 авіаційних ударів по особовому складу, озброєнню, військовій техніці та зенітно-ракетним комплексам противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив

2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На

Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Нагадаємо, командир та засновник Російського добровольчького корпусу (РДК) Денис Нікітін заявив, що першопочатковою метою російських добровольців є допомогти ЗСУ здобути перемогу у війні.

До слова, активізація російських ДРГ останні декілька місяців на Сумщині може бути пов’язана з намаганням відволікти додаткові сили Сил оборони України.