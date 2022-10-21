Окупанти просто зараз атакують Запоріжжя (відео)

Влада закликає місцевих жителів перебувати в укриттях

Російські загарбники обстрілюють ракетами Запоріжжя. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Увага! Ворог атакує ракетами обласний центр», – йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватись правил безпеки.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Харкові.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.