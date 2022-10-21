Вибухи у Харкові: мер повідомив, куди влучили рашисти

Російська ракета прилетіла в одне із підприємств Харкова

Російські загарбники під час повітряної тривоги влучили по одному з підприємств Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Прильоти по одному з підприємств Харкова. Є руйнування», – йдеться в повідомленні.

Попередньо окупанти влучили по адміністративно-виробничій будівлі, розташованій на території підприємства.

Ступінь руйнувань і чи постраждалі внаслідок ворожого обстрілу встановлює ДСНС.

Як повідомлялося, близько 08:10 окупанти обстрілювали Харків.

Раніше місцева влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією на Харківщині.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.