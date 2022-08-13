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Окупанти вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили з «Ураганів» по Дніпропетровщині
Ворог обстріляв Широківську громаду
фото ілюстративне

Окупанти перебили лінію електропостачання у Дніпропетровській області 

Протягом дня російські загарбники двічі обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. З «Ураганів» поцілили по Широківській громаді, околиці села Кошове. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Внаслідок обстрілу було перебито лінію електропостачання. Окрім цього, обстріляли і Велику Костромку, там також пошкоджено електромережі», – йдеться в повідомленні.

В обох випадках ніхто не постраждав. Руйнувань житлових будинків немає. Щодо інших районів Дніпропетровщини – день минув тихо. Наразі ситуація на кордонах області під повним контролем ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Нікопольському і Криворізькому районах. Рашисти били з «Градів» і випустили 40 реактивних снарядів. Троє людей постраждали, з них одна дитина.

До слова, триває 171-а доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по об’єктах на території України. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.  Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої.

Теги: війна в Україні війна Україна росія окупанти Дніпропетровщина

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