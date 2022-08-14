Окупанти жаліються, що в армію РФ набрали «шваль» та дітей (аудіо)

Відмовників – просто вал: розвідка перехопила розмову окупанта

Російські загарбники у розмовах між собою скаржаться, що в їхню армію командування набрало «шваль», яка розбігається після перших же обстрілів. Перехоплену бесіду окупантів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Російський військовий, знаходячись у Харківській області, розповідає про стан набору у їх збройні сили, відмічаючи те, що після зняття обмежень на відбір до лав збройних сил РФ туди почала надходити лише одна «шваль», – йдеться в повідомленні ГУР.

За словами окупанта, усі набрані у лави збройних сил Росії, розбігаються після перших обстрілів, тому на позиціях залишаються одні ветерани, або «діти 20-25 років», які «передивились» пропагандистських фільмів.

Під час розмови також обговорюється географічна приналежність солдатів РФ, які є у підрозділі, підкреслюється при цьому відсутність людей з Криму.

Також чоловік розповідає, що він встановив розтяжку, а на ній підірвався його ж підлеглий.

Раніше рашист розмовляв з батьком і жалівся на відсутність ротацій та постійні обстріли ЗС України. Загарбник також шкодував, що обрав професію військового і не знає як від неї відмовитись.

Також розвідка змогла перехопити розмову, у якій зазначається, що російські солдати намагаються втекти з поля бою, але за це їх розстрілюють свої військові.