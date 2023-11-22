Окупанти різко збільшили кількість штурмів на одному з напрямків

На Таврійському напрямку зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці

Росіяни скидають на Запоріжжя КАБи з Су-35

Рашисти різко активізувалися на Таврійському напрямі 22 листопада. Водночас кількість втрат тут зросла. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35», – розповів він.

Водночас, за даними генерала, зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. Зокрема, знищено 21 одиницю військової техніки – три танки, три бойові броньовані машини, один протитанковий ракетний комплекс, шість БпЛА, чотири автомобілі та чотири одиниці спецтехніки, а саме самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит».

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Також знищено три склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

«Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ «Таврія» склали 491 особу. Семеро окупантів здалися в полон», – додав Тарнавський.

Нагадаємо, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.