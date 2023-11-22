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ЗСУ продовжують наступати попри снігову погоду – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ продовжують наступати попри снігову погоду – ISW
фото з відкритих джерел

Через погані погодні умови російські обстріли західного берега Херсонської області зменшилися

Українські війська продовжують проводити наступальні операції на сході та півдні України, незважаючи на дощову та снігову погоду. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Радник Херсонської обласної військової адміністрації України Сергій Хлань 20 листопада заявив, що через погані погодні умови російські обстріли західного (правого) берега Херсонської області зменшилися.

21 листопада речник 14-ї окремої механізованої бригади Надія Замрига заявила, що російські війська продовжують штурмувати Куп'янський напрямок.

Президент України Володимир Зеленський також наголосив на необхідності посилення українського потенціалу перед зимовим періодом війни під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном 20 листопада.

Експерти ISW повідомляють, що і війська РФ, і ЗСУ мають труднощі з управлінням безпілотниками, у тому числі для коригування артилерійського вогню через погані погодні умови по всій лінії фронту.

В ISW впевнені, що морозні погодні умови взимку, швидше за все, спричинять відновлення більш активних бойових дій, а дощова погода, що триває, навряд чи зупинить українські та російські спроби просування.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України в день ракетно-артилерійських військ РФ накрили велике скупчення їхніх військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області. 

Нагадаємо, 3 листопада російські терористи вдарили по особовому складу 128-ї ОГШбЗакарпатської бригади в Запорізькій області. Тоді ж відбувалось урочисте вручення нагород до Дня артилериста. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільні.

Теги: Володимир Зеленський поранення погода ЗСУ

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