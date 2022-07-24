Окупанти штурмують Вуглегірську ТЕС із кількох напрямків

Українські захисники відбили наступ рашистів

Із метою встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС російські окупанти едуть штурмові дії з різних напрямків. Українські воїни знову відкинули окупантів назад. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 липня.

«На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяв штурмову та армійську авіацію», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Крім того, на Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли БпЛА.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

Як відомо, війська РФ вже не перший тиждень безуспішно намагаються захопити Вуглегірську ТЕС.

Читайте також: