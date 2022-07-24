Окупанти влаштували терор в одному із сіл Херсонщини

Рашисти викрали кількох мешканців села Василівка

Після призначення «головою» Любимівської громади на Херсонщині гауляйтера Андрія Штепи в селі Василівка почався терор. Про це повідомив каховський журналіст Олег Батурін, пише місцеве видання «Мост».

21 липня російські окупанти провели у Василівці обшуки, сильно побили кількох місцевих жителів і вивезли в невідомому напрямку двох чоловіків.

Від дій російських загарбників постраждав Сергій Мирошник, який працював спеціалістом з військового обліку у старостаті. Окупанти його сильно побили, зв'язали і вивезли в невідомому напрямку. А в будинку Мирошника загарбники влаштували обшук і все там перевернули.

Воїну-інтернаціоналісту, який працював у місцевому підприємстві «Таврійська перспектива», Сергію Токарю росіяни підкинули зброю та українську форму. Через це його почали звинувачувати у антиросійських поглядах, побили і зв'язаного кудись вивезли.

Також російські загарбники побили і влаштували обшук у житлі у співзасновника ГО «Плеяди» Віталія Мельниченка.

«Це виглядало як в фільмах про звірства нацистів у часи Другої світової війни. Російські окупанти вибивали двері ногами, лаялись, жорстоко били наших чоловіків, усе в хатах перевертали. Загалом постраждало дуже багато людей – вони побували у багатьох хатах. Після них зникло багато речей. Також окупанти дивилися всі телефони і, як нам здалося, копіювали їхній зміст. А керував усім цим процесом новопризначений «голова громади» Андрій Штепа. У нього з багатьма місцевими були давні конфлікти. Саме він показував окупантам, хто де проживає і казав, що помститься всім», – на умовах анонімності розповіли свідки подій.

Окупанти «призначили» Штепу гауляйтером Любимівської громади 18 липня. Народився він у Росії, але давно живе в Україні.

Андрій Штепа

Останні 15 років Андрій Штепа жив у Василівці. Тут він працював у місцевому комунгоспі і безуспішно балотувався на посаду сільського голови.

Також Штепа торгував самогонкою і витрачав гроші на наркотики. Серед місцевих його більше знають як Шнира і Блютуз.