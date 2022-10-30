Окупанти стягують ДОТи на Кінбурнську косу (відео)

Рашисти готуються до глибокої оборони на півдні України

Російські окупанти завозять на Кінбурнську косу, що поблизу Очакова Миколаївської області, бетонні довготривалі оборонні точки (ДОТи). Про це повідомляють російські ЗМІ.

На оприлюдненому російськими пропагандистами відео зафіксовано великовантажний транспорт, який перевозить ДОТи. Всього у кадр потрапило чотири автівки.

Також на відео видно вже вивантажені конструкції.

Також мер окупованого міста Олешки у Херсонській області Євген Рищук повідомив, що російські військові колонами вантажівок звозять необхідні матеріали для посилення оборонної здатності захопленого регіону.

Кінбурнська коса – це піщана коса, що розташована в Миколаївському районі Миколаївської області за 4,0-7,5 км від Очакова. Довжина коси – 8,5 км, ширина у кореневій частині – 3,8 км. Головною рисою коси є плоска рівнинність. Ландшафтна структура коси досить різноманітна.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти виїхали з Херсона, перед цим розграбувавши все, що тільки можливо. У Херсоні розграбовані лікарні, порожні полиці магазинів, розруха. За російський рубль у Херсоні вже нічого не купиш. Місцеві торговці приймають лише гривні.

Російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек Херсона, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Також у Херсоні та частині області зник мобільний зв'язок від російського оператора «+7 Телеком» та мобільний інтернет.

Британська розвідка бачить ознаки намірів російських військ прискорити вихід із Херсонщини.

А глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо».