Окупанти вивезли ув’язнених з херсонської колонії

У колонії окупанти розмістили особовий складу та військову техніку

У населені пункти під Херсоном прибули близько сотні «росгвардійців»

На Херсонщині російські окупанти здійснюють заходи з підготовки до оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 жовтня.

Так, відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні «росгвардійців».

За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої евакуації з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

Також Генштаб повідомляє, що в населеному пункті Велика Знам’янка Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у помешканнях місцевих жителів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти виїхали з Херсона, перед цим розграбувавши все, що тільки можливо. У Херсоні розграбовані лікарні, порожні полиці магазинів, розруха. За російський рубль у Херсоні вже нічого не купиш. Місцеві торговці приймають лише гривні.

Російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек Херсона, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень.

Також у Херсоні та частині області зник мобільний зв'язок від російського оператора «+7 Телеком» та мобільний інтернет.

Британська розвідка бачить ознаки намірів російських військ прискорити вихід із Херсонщини.

А глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо».