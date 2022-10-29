В окупованому Херсоні зник російський мобільний зв'язок

Мешканці Херсонщини не можуть скористатися мобільним інтернетом

У тимчасово окупованому Херсоні та частині області зник мобільний зв'язок від російського оператора «+7 Телеком» та мобільний інтернет. Про це повідомляє херсонське інтернет-видання «Мост», із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

«У Херсоні та частині області зникли російський зв’язок та мобільний інтернет. Йдеться про відсутність зв’язку від псевдооператора «+7 Телеком», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти виїхали з Херсона, перед цим розграбувавши все, що тільки можливо. У Херсоні розграбовані лікарні, порожні полиці магазинів, розруха. За російський рубль у Херсоні вже нічого не купиш. Місцеві торговці приймають лише гривні.

Як повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, окупанти провели масовий грабіж усіх підприємств: і державних, і приватних, і комунальних. «Вивезено абсолютно все… Єдине, що не забрали, - це тролейбуси, вони ще ходять у Херсоні», – розповів він.

Британська розвідка бачить ознаки намірів російських військ прискорити вихід із Херсонщини.

А глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні. Відтак командування вирішило перекинути туди нещодавно мобілізованих громадян РФ, яких фактично використовують як «гарматне м'ясо».