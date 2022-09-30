Окупанти, тікаючи з Ізюма, залишили чималий арсенал боєприпасів (фото)

Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії

ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли в деокупованому Ізюмі на Харківщині ворожий склад. Окупанти зберігали в ньому боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендумів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Склад був облаштований на території Ізюмського лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії. Всю макулатуру завезли з території РФ. Серед іншого, окупанти розповсюджували листівки на окупованих територіях за допомогою авіації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час втечі рашисти залишили на складі чималий арсенал боєприпасів, серед яких бойові заряди для систем реактивного залпового вогню. ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.

«До речі, 1 танкова дивізія російської армії, разом з іншими підрозділами, «засвітилася» й під час окупації Тростянця на Сумщині. Це зокрема підтверджують і документи військових РФ, які знайшли працівники ДБР у Сумській області», – додають у відомстві.

Втім, як і у Тростянці, так і в Ізюмі окупанти не змогли закріпитися на позиціях, повтікали та залишили техніку та боєкомплекти.

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Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі. Як повідомлялося, окупанти «тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео).