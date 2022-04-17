Маленька Аліса з Маріуполя просить про евакуацію: відео, яке розбиває серце

Дитина звертається до світової спільноти про допомогу: вже 50 днів вона провела в бункері

Маленька донечка жінки-медика, яка вже понад 50 днів перебуває в одному з бункерів «Азовсталі» в Маріуполі, закликає допомогти їй. Дівчинка Аліса просить евакуювати її з міста.

Захисники Маріуполя передали фото та відео маленької донечки жінки-медика, яка захищає місто. Вона, так само як і сім'ї військових та сотні цивільних, вже понад 50 днів перебуває в одному з бункерів «Азовсталі» в повністю блокованому Маріуполі. У полоні росіян перебувають і діти, і люди похилого віку.

На ролику дівчинка розповідає, що її звати Аліса і вона перебуває у бункері.

«Хочу, що мене евакуювали», – каже вона.

Дівчинка понад усе прагне повернутися додому.

«Подивіться в її очі. Очі, сповнені надії. Уявіть, як її світле ніжне волосся розвіюється від морського вітру. Уявіть, як під весняними теплими променями сонця вона зараз мала б бігати та сміятися», – кажуть захисники.

Військові, які боронять від ворога Маріуполь, закликають відповісти на запитання: хіба українські діти заслуговують на те, що зараз з ними відбувається.

Після того, як загарбники спеціально вгатили по Драмтеатру, де ховалися понад тисяча мирних жителів, та їхніх атак по пологовому будинку люди бояться евакуйовуватися, бо не вірять окупантам.

«Без гарантій світової спільноти, без підтримки міжнародних дипломатів – цивільне населення, наші діти будуть гинути й далі. У блокованому Маріуполі, у підвалах «Азовсталі», – наголошують захисники.

Вони закликають світ прокинутися заради майбутнього дітей.

Тим часом 100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі.

Як відомо, Ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь» – Генштаб.

Нагадаємо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

Читайте також: