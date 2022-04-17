Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України
Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України
Президент України Володимир Зеленський 17 квітня провів телефонні переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Однією з основних тем стало післявоєнне відновлення країни. Про це повідомляється в Twitter Зеленського.
«Обговорив з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою питання забезпечення фінансової стабільності України та підготовки до післявоєнного відновлення», – написав глава держави.
За його словами, вже є чіткі плани з цих питань, а також бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і МВФ надалі буде плідною.
Нагадаємо, МВФ готує масштабну відбудову України: хто братиме участь у проєкті.
Припинення війни в Україні і подолання наслідків бойових дій є одним із головних завдань Міжнародного валютного фонду.
Також стало відомо, що профінансують із спецрахунку МВФ для допомоги України.