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    Економіка та фінанси

    Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України

    Президент продовжує міжнародну комунікацію з партнерами - Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України
    Президент продовжує міжнародну комунікацію з партнерами
    фото: Офіс президента

    Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України

    Президент України Володимир Зеленський 17 квітня провів телефонні переговори з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою. Однією з основних тем стало післявоєнне відновлення країни. Про це повідомляється в Twitter Зеленського.

    «Обговорив з директоркою-розпорядницею МВФ Кристаліною Георгієвою питання забезпечення фінансової стабільності України та підготовки до післявоєнного відновлення», – написав глава держави.

    За його словами, вже є чіткі плани з цих питань, а також бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і МВФ надалі буде плідною.

    Нагадаємо, МВФ готує масштабну відбудову України: хто братиме участь у проєкті.

    Припинення війни в Україні і подолання наслідків бойових дій є одним із головних завдань Міжнародного валютного фонду.

    Також стало відомо, що профінансують із спецрахунку МВФ для допомоги України.

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    Теги: росія окупанти МВФ війна Володимир Зеленський Україна Twitter президент окупація #stoprussia
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    Зеленський поспілкувався із главою МВФ: йшлося про відновлення України