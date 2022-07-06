Окупанти в Криму проводять приховану мобілізацію

Призов і мобілізація громадян України до армії РФ – це грубе порушення норм гуманітарного права

РФ приховує реальні втрати на війні

Російські загарбники в Криму вже чотири місяці проводить приховану мобілізацію громадян України задля участі в повномасштабній війні у складі російської армії. Про це повідомила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева на брифінгу.

«У квітні розпочалась призовна кампанія, а зараз, згідно з незаконним указом від 30 червня голови окупаційної адміністрації Криму Аксьонова, перейшли до нової фази мобілізації – це створення мобілізаційних кампаній, зокрема на регіональному рівні, завданням яких є проведення підготовки до мобілізації військових резервів, які в подальшому Російська Федерація планує застосовувати у війні проти України», – зазначила Ташева.

Представниця президента наголосила, що призов і мобілізація громадян України до армії РФ – це грубе порушення норм гуманітарного права, зокрема, положень Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Крім того, окупаційні адміністрації приховують реальні втрати, влаштовують таємні закриті поховання, а родичам забороняють поширювати будь-які подробиці загибелі їхніх рідних. За словами Ташевої, відомо про 108 поховань російських військових на території окупованого Криму. З них 56, імовірно, мали українське громадянство.

Раніше повідомлялося, що військові комісаріати Білорусі вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення.