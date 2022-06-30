  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Білорусь хоче провести приховану мобілізацію, – Генштаб
рус
    Події в Україні

    Білорусь хоче провести приховану мобілізацію, – Генштаб

    З 28 червня по 16 липня поточного року в районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів - Білорусь хоче провести приховану мобілізацію, – Генштаб
    З 28 червня по 16 липня поточного року в районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів
    фото з відкритих джерел

    Комісаріати вивчають можливості призову

    Білоруські військові продовжують перебувати у прикордонних населених пунктах Брестської та Гомельської областей, які знаходять неподалік кордону з Україною. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    «За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

    Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними.

    Нагадаємо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

    Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

    Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

    Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білорусь хоче провести приховану мобілізацію, – Генштаб