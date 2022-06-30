Білорусь хоче провести приховану мобілізацію, – Генштаб

З 28 червня по 16 липня поточного року в районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів

Комісаріати вивчають можливості призову

Білоруські військові продовжують перебувати у прикордонних населених пунктах Брестської та Гомельської областей, які знаходять неподалік кордону з Україною. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«За наявною інформацією, військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області заплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними.

Нагадаємо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.