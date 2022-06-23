Впливова західна преса б'є на сполох: Путін вимушений оголосити масову мобілізацію

Причиною мобілізації в РФ може стати зростання «кількості втрат» на війні проти України

У Москві побоюються, що масова мобілізація викличе заворушення у великих містах

Західні чиновники вважають, що в Росії незабаром розпочнеться масова мобілізація. Про це з посиланням на неназваних офіційних осіб синхронно повідомили три британські видання The Guardian, The Independent та Daily Record.

Причиною мобілізації може стати зростання «кількості втрат», яка оцінюються в 20 тис. вбитих, за інформацією джерела Daily Record.

За даними українського Генштабу кількість вбитих окупантів перевищила 34 тис.

Джерело Daily Record зазначає «величезне» зростання кількості похорон в Росії по мірі того, як конфлікт триває четвертий місяць, а Кремль готується до війни на виснаження.

У Москві побоюються, що масова мобілізація викличе заворушення у великих містах і «проводять дуже велику» роботу з пошуку бажаючих вирушити на війну в найбідніших регіонах.

У Кремлі також побоюються, що мобілізація буде сприйнята як визнання провалу української кампанії, яка замислювалася як «швидка і чиста операція», а обернулася затяжним конфліктом, який виснажує російську економіку.

Аналогічне припущення про неминучий намір Кремля оголосити мобілізацію було дано в середині червня агентством Bloomberg з посиланням на високопоставлених європейських чиновників. Вони зазначили, що це рішення небажане для Кремля, оскільки може викликати сумніви у росіян. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав цю інформацію «неправдивою», а заяви західної преси «фейком».

До слова, у Росії на військову службу за контрактом пропонують вступити й жінкам. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті адміністрації Сєвєродвінську.

До слова, на півдні ЗСУ знищили 20 загарбників, два склади боєприпасів та комплекс «Панцир».