Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вбили на Донеччині понад 700 цивільних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вбили на Донеччині понад 700 цивільних
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі
фото ілюстративне

9 серпня росіяни вбили двох мирних жителів

У Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на ранок 10 серпня загинули 705 мирних мешканців. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 9 серпня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко», – йдеться в повідомленні.

Ще шестеро людей отримали поранення: по одному у Бахмуті, Кліщіївці, Часовому Ярі, Костянтинівці та Авдіївці.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кириленко наголошує, що кожен воєнний злочинець буде покараний», – додав Кириленко.

Окупанти вбили на Донеччині понад 700 цивільних фото 1

Нагадаємо, протягом 8 серпня російські загарбники здійснили 27 обстрілів мирних районів, 13 з них прийшлося на Авдіївку. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Окупанти застосували проти мирного населення авіацію, ракети, танки, артилерію, РСЗВ «Град», «Ураган» і «Смерч». Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів – 53 житлових будинки, школа, автомийка.

До слова, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

 

Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів
Окупанти намагаються встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною
4 серпня, 19:00
У результаті ворожих обстрілів пошкоджені декілька шкіл на Донеччині
Окупанти вгатили по містах Донеччини: зруйновані будинки та школи (фото, відео)
6 серпня, 12:05
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
Ворог атакував Донеччину з «Ураганів» та «Смерчів»: є загиблі (фото)
Вчора, 12:31

Події в Україні

Українські бійці «демілітаризували» майже 43 тис. рашистів, – Генштаб
Українські бійці «демілітаризували» майже 43 тис. рашистів, – Генштаб
Окупанти вбили на Донеччині понад 700 цивільних
Окупанти вбили на Донеччині понад 700 цивільних
РФ формує третій армійський корпус для війни в Україні, – британська розвідка
РФ формує третій армійський корпус для війни в Україні, – британська розвідка
Вибухи у Криму: з’явилися нові відео наслідків
Вибухи у Криму: з’явилися нові відео наслідків
Луганщина: ЗСУ відбили атаки окупантів на трьох напрямках
Луганщина: ЗСУ відбили атаки окупантів на трьох напрямках
Рашисти накрили Дніпропетровщину «Градами»: десятки жертв (фото)
Рашисти накрили Дніпропетровщину «Градами»: десятки жертв (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
106K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
65K
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)
57K
Ексголова СБУ розповів, коли режиму Лукашенка прийде кінець
49K
Медведєв і бінокль. Соцмережі висміяли нове фото політика
28K
В окупованому Криму пролунали вибухи (фото, відео) 

Новини

Під Донецьком тривають бої – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Поразки в Україні протверезили Путіна: він звинуватив росіян у масовому алкоголізмі
Сьогодні, 00:53
Війна має закінчитися Кримом: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:32
Пропагандисти РФ намагаються очорнити ЗСУ: дослідження 
Вчора, 21:02
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Вчора, 20:58
Найближчі кілька днів українцям варто бути особливо обачними: попередження експерта 
Вчора, 20:14

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту