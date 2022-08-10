Окупанти вбили на Донеччині понад 700 цивільних

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

9 серпня росіяни вбили двох мирних жителів

У Донецькій області від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на ранок 10 серпня загинули 705 мирних мешканців. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 9 серпня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко», – йдеться в повідомленні.

Ще шестеро людей отримали поранення: по одному у Бахмуті, Кліщіївці, Часовому Ярі, Костянтинівці та Авдіївці.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кириленко наголошує, що кожен воєнний злочинець буде покараний», – додав Кириленко.

Нагадаємо, протягом 8 серпня російські загарбники здійснили 27 обстрілів мирних районів, 13 з них прийшлося на Авдіївку. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Окупанти застосували проти мирного населення авіацію, ракети, танки, артилерію, РСЗВ «Град», «Ураган» і «Смерч». Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів – 53 житлових будинки, школа, автомийка.

До слова, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.