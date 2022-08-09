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Ворог атакував Донеччину з «Ураганів» та «Смерчів»: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог атакував Донеччину з «Ураганів» та «Смерчів»: є загиблі (фото)
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
Нацполіція

Зруйновано та пошкоджено 53 житлових будинки

Російські загарбники здійснили 27 обстрілів мирних районів, 13 з них прийшлося на Авдіївку. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Ворог бив по  містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, селах Іванівка, Іванівське, Карлівка, Новоселівка Перша, Старий Комар, Первомайське, Піски», – йдеться в повідомленні.

Окупанти застосували проти мирного населення авіацію, ракети, танки, артилерію, РСЗВ «Град», «Ураган» і «Смерч». Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів – 53 житлових будинки, школа, автомийка тощо.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 640 рашистів.

Теги: окупанти війна в Україні війна Україна росія Донеччина

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