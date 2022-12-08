«Нафтогаз» повідомив, скільки херсонців вже з теплом

Через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу в усі оселі

У Херсоні 60% абонентів, які отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ, вже з теплом. Про це повідомляє «Нафтогаз».

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«Попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці титанічними зусиллями повертають тепло в деокупований Херсон. Усі вони щоденно ризикують власним життям та здоров’ям, адже об'єкти енергетичної інфраструктури, як відомо, під особливим прицілом ворога», – йдеться в повідомленні.

У «Нафтогазі» пояснили, що через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу в усі оселі, але «комунальні служби міста працюють над подачею тепла 24/7».

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«Дякуємо за співдію Херсонській ОВА, яка сприяла процесу запуску теплоносія. Зараз основна робота лягає на плечі комунальних служб, які відповідають за ремонт мереж і забезпечують подачу тепла в оселі жителів», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Нагадаємо, 3 грудня стало відомо, що у Херсоні відновили електропостачання.

До слова, Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.