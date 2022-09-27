Ворог двічі за ніч обстріляв Миколаїв, – мер

Пошкодження низку цивільних об'єктів

Російські війська вночі, 27 вересня, двічі обстріляли Миколаїв. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Прильоти були у різних районах міста. Поки що відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу.

«Прошу всіх бути максимально обережними! Не публікуйте в соцмережах адреси прильотів! Більше інформації повідомлю вам за кілька годин», – написав Сенкевич.

Нагадаємо, вночі, 27 вересня, у Миколаєві пролунали вибухи.

Додамо, ввечері, 26 вересня, в Одесі пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли про направлення до Одеси іранських дронів.

Пізніше стало відомо, що окупанти атакували Одещину іранськими дронами-камікадзе. Усі атаки були відбиті.

Разом з тим, у понеділок, 26 вересня, росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена інфраструктура аеропорту.

Також у Миколаєві внаслідок обстрілів, 24 вересня, пошкоджено три багатоповерхівки та приватні будинки. Одна п’ятиповерхівка потрапила під обстріл вдруге. В ній вибило шибки та понівечило ті ОСБ-плити, якими комунальники забивали вікна після попереднього обстрілу.