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У багатьох областях оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У багатьох областях оголошена повітряна тривога
фото ілюстративне

Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють, про активність ворожої авіації вздовж східного кордону. 

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. 

Повітряна тривога оголошена у таких областях:

У багатьох областях оголошена повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

Теги: війна росія окупанти Україна

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