Росія готує нову ракетну атаку. «Південь» повідомив подробиці

У росіян немає переконливих успіхів на фронті, тому вони намагаються бити по тилових районах України

Російські терористи готуються до нового масованого удару по містах України. На це вказують певні ознаки. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Прогнозувати під час війни справа невдячна, і ми говоримо про те, що населення має бути готовим, в тому числі не тільки до самої атаки, але і до того моменту, який буде потрібно для ліквідації наслідків. Ми усвідомлюємо, що ворог намагається атакувати саме інфраструктуру», – зазначила Гуменюк.

Речниця наголосила, що в росіян немає переконливих успіхів на фронті, тому окупанти намагаються бити по тилових районах України.

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«Зараз ситуація полягає в тому, що ми бачимо і спостерігаємо ознаки такої підготовки, тому повинні попередити, що цілком ймовірно, що зараз період, коли вони зібрали сили і підтягнули резерви, які їм були потрібні після минулої масованої атаки. Ми побачили, що ворог практикує такі напади на нас і має від цього певний результат, який лягає в основу тактики їхніх дій», – додала Гуменюк.

Нова атака на Україну, ймовірно, буде комбінованою – росіяни можуть використати як ракети, так і куплені в Ірану дрони-камікадзе.

Раніше повідомлялося, що Росія вивела в Чорне море підводні ракетоносці.

Крім того, через активність російської авіації на території Білорусі зберігається загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, коли РФ може здійснити новий масований обстріл України.