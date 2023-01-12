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Росія вивела в Чорне море підводні ракетоносці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вивела в Чорне море підводні ракетоносці
фото ілюстративне

У Чорне море вийшов великий десантний корабель РФ «Петро Моргунов»

З військової бази РФ у Новоросійську вийшли три підводні човни, які є носіями ракет «Калібр». Про це повідомляє Naval News.

Крім того, повідомляється про вихід у Чорне море великого десантного корабля РФ «Петро Моргунов».

Видання зазначає, що РФ активно використовує десантні кораблі для перекидання вантажів до окупованого Криму через те, що пропускна спроможність Кримського мосту й досі залишається обмеженою. Але вихід разом із ним підводних човнів є доволі незвичною ситуацією. При цьому варіант підготовки десантної операції більш ніж малореалістичний.

Нагадаємо, вчора окупанти вперше за декілька днів вивели в Чорне море ракетоносій.

Раніше повідомлялося, що через активність російської авіації на території Білорусі зберігається загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, коли РФ може здійснити новий масований обстріл України.

Теги: море росія окупанти Україна ракета Чорне море війна

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