Окупанти вдруге за добу обстріляли Краматорськ

Окупанти б'ють з РСЗВ «Смерч» по Краматорську

Окупанти б'ють з РСЗВ «Смерч» по Краматорську

Росія два дні обстрілює Краматорськ із реактивних систем залпового вогню

Увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Це вже другий обстріл Краматорська за день.

«Є прильоти по Краматорську, схоже знову на РСЗВ. З’ясовуємо наслідки», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

Також 3 липня окупаційні війська Росії здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.