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    Події в Україні

    Окупанти вдруге за добу обстріляли Краматорськ

    Окупанти б'ють з РСЗВ &laquo;Смерч&raquo; по Краматорську - Окупанти вдруге за добу обстріляли Краматорськ
    Окупанти б'ють з РСЗВ «Смерч» по Краматорську
    фото: Олександр Гончаренко

    Росія два дні обстрілює Краматорськ із реактивних систем залпового вогню

    Увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

    Це вже другий обстріл Краматорська за день.

    «Є прильоти по Краматорську, схоже знову на РСЗВ. З’ясовуємо наслідки», – написав Гончаренко.

    Нагадаємо, 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

    Також 3 липня окупаційні війська Росії здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вдруге за добу обстріляли Краматорськ