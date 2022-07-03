Окупанти вдруге за добу обстріляли Краматорськ
Росія два дні обстрілює Краматорськ із реактивних систем залпового вогню
Увечері 3 липня російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
Це вже другий обстріл Краматорська за день.
«Є прильоти по Краматорську, схоже знову на РСЗВ. З’ясовуємо наслідки», – написав Гончаренко.
Нагадаємо, 3 липня вранці Росія обстріляла Краматорськ з реактивних систем залпового вогню «Смерч».
Також 3 липня окупаційні війська Росії здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.