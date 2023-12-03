Окупанти вгатили по багатоповерхівці в Херсоні, є загиблі та поранені (оновлено)

Росія вдарила по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега

Окупаційна армія Росії вдень 3 грудня вдарила по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки загинула людина, є поранені. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За його словами, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені. Лікарі надають їм медичну допомогу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи влучили по житловому будинку. Він також зазначив, що наразі відомо про п'ятьох постраждалих та показав фото.

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«Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що Росія – держава-терорист», – наголосив він.

Згодом місцева влада повідомила, що число жертв зросло. Станом на 18:00 було відомо про двох загиблих та сімох поранених.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 2 грудня, російська окупаційна армія обстріляла медичний заклад у Херсоні. Внаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна і двері.