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Окупанти вгатили по багатоповерхівці в Херсоні, є загиблі та поранені (оновлено)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти вгатили по багатоповерхівці в Херсоні, є загиблі та поранені (оновлено)
Російські терористи влучили по житловому будинку
фото: Андрій Єрмак/Telegram

Росія вдарила по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега

Окупаційна армія Росії вдень 3 грудня вдарила по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки загинула людина, є поранені. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені. Лікарі надають їм медичну допомогу.

Окупанти вгатили по багатоповерхівці в Херсоні, є загиблі та поранені (оновлено) фото 1

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи влучили по житловому будинку. Він також зазначив, що наразі відомо про п'ятьох постраждалих та показав фото.

Окупанти вгатили по багатоповерхівці в Херсоні, є загиблі та поранені (оновлено) фото 2

«Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що Росія – держава-терорист», – наголосив він.

Окупанти вгатили по багатоповерхівці в Херсоні, є загиблі та поранені (оновлено) фото 3

Згодом місцева влада повідомила, що число жертв зросло. Станом на 18:00 було відомо про двох загиблих та сімох поранених. 

Нагадаємо, у ніч на суботу, 2 грудня, російська окупаційна армія обстріляла медичний заклад у Херсоні. Внаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна і двері.

Теги: роман Андрій Єрмак держава війна армія росія

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