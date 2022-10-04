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Влада Сумщини повідомила, чи є скупчення ворожих військ біля кордонів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Сумщини повідомила, чи є скупчення ворожих військ біля кордонів
Нещодавно з'явилася інформація про мобілізованих росіян біля кордонів Сумської області
фото з відкритих джерел

Живицький: «На відстані близько 120 км від кордону України, дійсно перебувають російські новобранці»

Жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що днями з'явилася інформація про накопичення мобілізованих росіян біля кордонів Сумщини.

«Ситуація наступна: на території областей Росії, що межують із Сумською областю, на відстані близько 120 км від кордону України, дійсно знаходяться російські новобранці. Вони розташовуються у навчальних центрах. На який напрям їх перекинуть – поки незрозуміло. Чи буде це Сумщина? – не факт. На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає», – підкреслив Живицький.

Він також наголосив, що і українці вже геть не ті, що 24 лютого. Тож, ворог не пройде.

Нагадаємо, 3 жовтня російські війська обстріляли селище Кияниця Сумської області з артилерії. Внаслідок удару постраждали будинки та автомобілі. 

Нагадаємо, триває 223 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування.

Теги: Сумщина українці кордон ворог

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