Окупанти виводять підрозділи з Київської та Чернігівської областей

Ворог перегруповується

Через провал усіх своїх планів російські окупанти змінюють свою тактику, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім того, вони активно шукають сили для нових ударів. Отже, ворог змінює тактику, але не відмовляється від своїх злочинних намірів.

Окупанти відводять свої окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Ворог робить перегрупування сил, зосереджуючи основні потужності на Слобожанському та Донецькому напрямках.

До слова, впродовж останніх тижнів у Києві вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися.

Додамо, що розвідка США: російські війська відходять від Києва. Зазначається, що ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України. Американські розвідники стверджують, що Росія прикриє відступ військ повітряними й артилерійськими бомбардуваннями Києва.

Нагадаємо, що Генштаб напередодні повідомляв, що окупанти нарощують угрупування військ навколо Києва.