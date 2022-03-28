Окупанти нарощують угрупування військ навколо Києва – оперативні дані Генштабу

Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ

Триває 33-тя доба протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайнятих територій України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Із метою поповнення втрат особового складу військовими комісаріатами на території Російської Федерації продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів добровольців, які будуть залучатись для забезпечення окупаційного «порядку» на захоплених територіях. Основні вимоги до кандидатів - задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також беруть осіб зі знятою судимістю.

Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу РФ щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ.

Підрозділи Збройних сил України продовжують оборону Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат.

Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.

Відбулося перекидання близько 150 осіб з Південної Осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення Південної Осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною.

Переведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для РФ процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет.

Російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.

Підрозділи Збройних сил України продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки на окремих напрямках.

Нагадаємо, місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських окупантів.