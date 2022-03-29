У Києві виявлено сотні мін, які не розірвалися

Українців попереджають про небезпеку

Впродовж останніх тижнів у Києві вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Єнін наголосив, що повертатися до своїх домівок, населених пунктів, про що мріють мільйони переміщених українців, можна лише після відповідного погодження органів влади, ДСНС України та Національної поліції України.

«Тільки на території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, які не розірвалися. Просимо бути максимально обережними з ними. І як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102», - зазначив перший заступник міністра.

Також він закликав приділити особливу увагу безпеці дітей.

«Зайвий інтерес, зайве наближення до цих предметів може коштувати життя», - сказав Єнін.

Раніше Рада нацбезпеки і оборони України попередила, що повернення до звільнених від російських окупантів міст може бути небезпечним через мінування.

За підрахунками Асоціації саперів України, щонайменше 82,5 тис. кв. км території України заміновані окупаційними військами.

Як повідомлялося, окупанти замінували шлях від Босфору до Одеси.

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