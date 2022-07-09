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    Події в Україні

    У Маріуполі пролунав потужний вибух: у окупантів є втрати

    У Маріуполі продовжують лунати вибухи. Цього разу під час розмінування ММК імені Ілліча підірвалися окупанти - У Маріуполі пролунав потужний вибух: у окупантів є втрати
    У Маріуполі продовжують лунати вибухи. Цього разу під час розмінування ММК імені Ілліча підірвалися окупанти
    фото з відкритих джерел

    Три загарбники підірвалися на території заводу імені Ілліча

    На маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти. Про це повідомив у Telegram-каналі радник міського голови Петро Андрющенко.

    За словами Андрющенка, вибух «чуло все місто. Центр, житлові мікрорайони 17, 23, та навіть до Сартани будинки здригнулись».

    Внаслідок вибуху були ліквідовані три рашистські окупанти – сапери, які працювали на території заводу.

    Радник міського голови Маріуполя зазначив, що росіяни замовчують цей інцидент, бо він є «ще одним палким привітом окупантам від нашого героїчного гарнізону Маріуполя».

    Петро Андрющенко спростував чутки про те, що перед вибухом у небі над Маріуполем було чутно український літак.

    Нагадаємо, що у захопленому місті люди виходять на протести проти окупаційної «влади».

    А окупанти тим часом повністю зупинили водопостачання в Маріуполі.

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    Теги: вибух Маріуполь росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    У Маріуполі пролунав потужний вибух: у окупантів є втрати