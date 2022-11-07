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Окупанти влучили у багатоповерхівку в Лимані: зруйновано вісім поверхів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влучили у багатоповерхівку в Лимані: зруйновано вісім поверхів (фото)
З першого поверху рятувальники евакуювали жінку
ДСНС

У зруйнованій частині будинку виникла пожежа

Сьогодні зранку російські загарбники обстріляли деокупований Лиман на Донеччині. Окупанти влучили в житлову дев’ятиповерхівку. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Руйнувань зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок з першого по восьмий поверхи кутової частини будинку, виникла пожежа на зруйнованій частині будинку на площі 20 м²», – йдеться в повідомленні.

Окупанти влучили у багатоповерхівку в Лимані: зруйновано вісім поверхів (фото) фото 1

Зазначається, що з першого поверху рятувальники евакуювали жінку. О 14:07 пожежу повністю ліквідовано.

Окупанти влучили у багатоповерхівку в Лимані: зруйновано вісім поверхів (фото) фото 2

Нагадаємо, триває 257-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: Україна окупанти росія війна Донеччина Лиман

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