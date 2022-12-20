Зеленський розповів про найгарячішу точку фронту

Втрати Росії у війні проти України вже сягають майже 100 тис.

Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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За його словами, окупанти постійно штурмують Бахмутський напрямок та намагаються прорвати оборону ЗСУ.

«Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів», – розповів гарант.

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Очільник держави зауважив, що у втрати Росії у війні проти України вже сягають майже 100 тис. чоловік.

«Лише вдумайтеся в це: Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді на це запитання ні в кого в Москві немає. І не буде. Вони ведуть війну і витрачають життя людей – інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе. Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінський напрямок та весь Донбас – регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі... Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть», – зазначив президент.

Нагадаємо, за даними української розвідки, після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу. Російські солдати тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

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Разом з тим генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року.