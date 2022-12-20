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Зеленський розповів про найгарячішу точку фронту

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський розповів про найгарячішу точку фронту
Зеленський назвав найгарячішу точку на всій лінії фронту
фото: Офіс президента

Втрати Росії у війні проти України вже сягають майже 100 тис.

Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За його словами, окупанти постійно штурмують Бахмутський напрямок та намагаються прорвати оборону ЗСУ.

«Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту – понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів», – розповів гарант.

Очільник держави зауважив, що у втрати Росії у війні проти України вже сягають майже 100 тис. чоловік.

«Лише вдумайтеся в це: Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді на це запитання ні в кого в Москві немає. І не буде.  Вони ведуть війну і витрачають життя людей – інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших, і лише тому, що якась там купка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе. Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають Бахмутський напрямок, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку, Кремінський напрямок та весь Донбас – регіон, який до приходу Росії був одним із найсильніших в Україні і який Росія руйнує просто до випаленої землі... Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть», – зазначив президент.

Нагадаємо, за даними української розвідки, після звільнення Херсона на півдні війна вступила в нову фазу. Російські солдати тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Разом з тим генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року.

Теги: росія окупанти Донбас війна президент чоловік звільнення втрати Бахмут

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